Эрдоган осудил проповедников, принижающих женщин

Так называемый «Международный женский день», прошедший вчера 8 марта, достаточно широко отмечался в Турции. В Стамбуле члены левых, феминистских и ЛГБТ организаций провели массовый марш на улице Истикляль, а также митинги в других районах города. В парламенте страны звучали призывы сделать 8 марта национальным праздником, в советском стиле.

Но это все акции по сути оппозиционных сил, однако, не упустил возможность отметить на словах 8 марта и президент Турции. В его дворце в Анкаре собралась большая группа женщин. Эрдоган поблагодарил их за важную роль в жизни общества, а также подчеркнул, что, по его словам, «правила Ислама для повседневной жизни и человеческих отношений обновляются со временем», а также подверг критике «женоненавистнические» высказывания некоторых популярных проповедников, которые оправдывают насилие в отношении женщин и защищают другие формы мизогинии со ссылкой на Ислам.

«В последнее время некоторые люди, претендующие быть ходжами, выступили с заявлениями, противоречащими религии. Трудно это понять. Им не место в наше время. Они не знают, что Ислам нуждается в обновлении и, соответственно, обновляется. Вы не можете сегодня применять практики, которые применялись 15 веков назад. Ислам изменяется и адаптируется к условиям различных времен. В этом красота Ислама».

Хотя Эрдоган и не назвал имен, он явно имел в виду Нуреттина Йылдыза, популярного автора и проповедника. Йылдызу сейчас грозит уголовное преследование за «разжигание ненависти», причиной чего стали его комментарии, которые были расценены как оправдание бытового насилия.

«Я знаю, что некоторые учителя [ходжалар] будут критиковать меня сейчас. Пусть Аллах будет доволен тем, что мы говорим» - сказал Эрдоган. «У нас очень опытные учителя в нашем Управлении по делам религий, они владеют тафсиром [толкованием Корана] и фикхом [исламским правом]. Они не должны стоять без дела. Если они ничего не сделают, другие заполнят пробел».

Насилие по отношению к женщинам, и в частности семейное насилие, является огромной проблемой в Турции, и часто именно консервативное возрождение эпохи Эрдогана обвиняют в создании атмосферы, благоприятной для такого рода насилия. Эрдоган, однако, достаточно ясно дает понять, что задачей Диянета (Управление по делам религии) является не только сдерживание такого насилия (что в целом бесспорно), но даже реформация Ислама в соответствии с духом времени (что вызывает уже немало вопросов от консервативных мусульман).