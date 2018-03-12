У берегов Ливии спасли более 300 беженцев

У берегов Ливии спасли 335 беженцев, которые хотели переплыть Средиземное море и попасть в Европу на надувных лодках. По словам спасателей, одна из лодок почти полностью погрузилась под воду. Об этом сообщил официальный представитель береговой охраны Ливии Аюб Касим.

В первой поврежденной надувной лодке, обнаруженной к западу от столицы Триполи, находилось 125 людей. Вторую лодку обнаружили к востоку от Триполи, на ее борту находилось 112 человек, третья лодка с 98 мигрантами на борту была перехвачена недалеко от границы Ливии с Тунисом. Поврежденная надувная лодка была перехвачена спасателями примерно в 21 миле от побережья к западу от Триполи, когда она уже почти полностью погрузилась под воду.

Более половины мигрантов на судне были нигерийцами, остальные - из других стран Африки и двое палестинцев.