Катар пожаловался в ООН на Бахрейн и ОАЭ

Катар обратился в ООН с жалобой на ОАЭ и Бахрейн с обвинениями, что эти страны нарушают его воздушное пространство. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Постпред Катара при ООН Алия аль-Тани направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу и действующему председателю СБ ООН, постпреду Нидерландов Карелу ван Оостерому.

Автор послания акцентирует внимание на двух фактах нарушения воздушного пространства Катара самолетами ВВС ОАЭ (14 января и 25 февраля) и одном факте - самолетами ВВС Бахрейна (25 февраля).

Доха назвала действия двух соседних стран «угрозой», подчеркнув, что имело место нарушение международных законов.

«Катар оставляет за собой право реагировать на подобные нарушения», - говорится в документе.

Отмечается, что в ОАЭ и Бахрейне пока никак не прокомментировали этот шаг Катара.