Египет: 10 ихвановцев приговорили к смертной казни

В Египте суд хунты опять вынес смертный приговор членам исламской партии «Братья-мусульмане», запрещенной в России. Согласно решению уголовного суда города Гизы, десять граждан Египта приговорены к смертной казни, еще пятеро получили пожизненные сроки заключения. Об этом сообщило египетское агентство МЕНА.

Суд обвинил их в организации акций протеста против свержения избранного президента Египта Мухаммеда Мурси в июне 2013 года.

Отметим, что пришедшая к власти путем военного переворота хунта Ас-Сиси уже на протяжении нескольких лет продолжает преследовать и убивать членов «Ихван уль-Муслимин».