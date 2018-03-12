В Берлине исламофобы подожгли мечеть

В ночь на воскресенье, 11 марта, было совершено нападение на турецкую мечеть в Берлине в районе Райникендорф. По словам местных силовиков, преступление совершили три человека.

Исламофобы разбили окно мечети и устроили там пожар. Очевидцы нападения вызвали полицию, но злоумышленникам удалось скрыться.

Пожарники потушили огонь, однако, одно из помещений мечети полностью выгорело.

Отмечается, что за последнее время случаи подобных нападений участились. Так, днем ранее в городе Лауффен-на-Неккаре в земле Баден-Вюртемберг турецкую мечеть забросали коктейлями Молотова.

В первые месяцы 2018 года в разных регионах страны произошло несколько нападений на религиозные общины, входящие в Турецко-исламский союз религиозных учреждений в Германии (ДИТИБ). Мечети расписывали антитурецкими лозунгами с изображением перечеркнутого флага Турции.

Надо отметить, что многие из этих нападений совершают не немцы, а сторонники террористической организации РПК, имеющиеся среди многочисленной курдской диаспоры Германии.