В Азербайджане пройдут широкомасштабные военные учения

В Азербайджане пройдут крупные военные учения. Согласно утвержденному президентом страны Ильхамом Алиевым, с 12 по 17 марта пройдут широкомасштабные учения с участием различных видов и родов войск, объединений и соединений азербайджанской армии.

На учения будут привлечены до 25 000 личного состава военнослужащих, до 250 единиц танков и другой бронетехники, до 1000 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений войска будут выполнять задачи по отражению наступления противника, нанесению ему огневого поражения, а также нанесением контрударов восстановление линии обороны по выгодным рубежам с дальнейшим проведением широкомасштабной контрнаступательной операции.