ОАЭ решили купить у американцев ракеты

Власти Объединенных Арабских Эмиратов решили закупить у США авиационные ракеты на общую сумму $270,4 млн. Соответствующее уведомление в четверг направил Пентагон в Конгресс США.

Как подчеркивается в заявлении, распространенном Управлением минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент не возражает против поставок Абу-Даби такого рода вооружений.

ОАЭ запросили 340 управляемых ракет класса «воздух-воздух» с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9Х-2 Sidewinder, необходимые запасные части и оборудование, логистическую поддержку.

США не скрывают, что довольны заключенной сделкой, которая соответствует их стратегической политике в регионе.

«Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность дружественной страны, которая продолжает играть важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке, - отмечается в заявлении. - Это позволит улучшить возможности ОАЭ в противостоянии нынешним и будущим угрозам».