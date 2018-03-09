Восточная Гута: гуманитарную помощь не доставили из-за Асада

Очередная отправка конвоя с гуманитарной помощью в Восточную Гуту отложилась из-за непрекращающихся обстрелов района силами асадитского режима. Об этом агентству Reuters сообщили в Международном Комитете Красного Креста. Ранее предполагалось, что колонна войдёт в регион 8 марта. Получить предметы первой необходимости должны были примерно 70 тысяч человек в городе Дума.

Напомним, первый гуманитарный конвой прибыл в Восточную Гуту 5 марта. Однако, из-за обстрела асадовскими силами раздача продовольствия и медикаментов была прервана. Из 46 грузовиков удалось разгрузить только 32.

Стоит подчеркнуть, что вопреки резолюции Совета Безопасности ООН о 30-дневном перемирии, Асад продолжает обстреливать регион.