Совет по правам человека ООН признал геноцид рохинья

Совет по правам человека ООН наконец-то признал резню в штате Аракан 25 августа 2017 года геноцид мусульман-рохинья. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. На 37-м заседании Совета по правам человека ООН Аль-Хусейн выразил обеспокоенность судьбами мусульман-рохинья, вынужденных укрываться в Бангладеш из-за применяемого по отношению к ним в Мьянме насилия.

«Мой офис убежден, что в Аракане продолжается этническая чистка», - заявил Аль-Хусейн. Он предупредил о попытках правительства Мьянмы уничтожить доказательства возможных «международных преступлений», в том числе преступлений против человечности, разрушая братские могилы с помощью бульдозеров.

«Пострадавшие докладывают, что силы безопасности и ополченцы убивают, насилуют, пытают и похищают людей; перекрывается доступ к продуктам питания и мусульмане голодают. Мы имеем серьезные подозрения в том, что в Аракане с августа прошлого года совершаются акты геноцида», – сказал верховный комиссар.