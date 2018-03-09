Со счетов мертвого Каддафи таинственно исчезают миллиарды евро

Стало известно, что со счетов убитого главы Ливии Муаммара Каддафи, открытых в бельгийском Euroclear Bank, исчезают миллиарды евро. Эти счета были открыты для ливийских фондов Libyan Foreign Investment Company и Libyan Investment Authority. По информации местного издания Le Vif, пропало уже порядка 10 млрд евро.

По состоянию на 29 ноября 2013-го года на счетах Каддафи в Бельгии хранилось более 16 млрд евро, которые еще в 2011-м году были заморожены в рамках введения санкций по решению Совбеза ООН. Осенью 2017-го года эти 16 млрд евро хотели заморозить и власти Бельгии, это решение было принято после резонансного расследования об отмывании средств. Однако, заморозить изначальную сумму не удалось: на счетах Каддафи осталось порядка пяти млрд евро.

Власти Бельгии утверждают, что решение ООН относительно счетов Каддафи не отменялось, а счета не были разморожены. При этом подчеркивается, что после смерти Каддафи эти средства контролировались его ближайшим окружением.