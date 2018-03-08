Катар предоставит НАТО военную базу

НАТО и Катар подписали военное соглашение о транзитном использовании катарской территории войсками НАТО. Кроме того, согласно договоренностям, Доха обеспечит доступ к военной базе Аль Удейд.

Соответствующее заявление было сделано НАТО после того, как между генсеком Северного Альянса Йенсом Столтенбергом и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль Сани состоялись переговоры в столице Бельгии Брюсселе.

Отмечается, что в ходе переговоров также было обсуждено партнерство между НАТО и Катаром, а также ситуация с безопасностью в зоне Арабского залива.