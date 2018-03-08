Казахстан и Таджикистан построят посольства в своих столицах

Депутаты парламента Казахстана одобрили ратификацию соглашения между правительствами Таджикистана и Казахстана о взаимном предоставлении земли для строительства зданий посольств. Об этом сообщает министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Согласно документу стороны предоставляют на 49 лет по одному гектару земли в столицах государств — Астане и Душанбе.

Отмечается, что стороны не вправе расширять, продавать или сдавать в аренду участки земли. Строительство зданий не будет облагаться налогами, сборами и пошлинами.