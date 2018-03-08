В Индонезии произошло мощное землетрясение

Сегодня утром в Индонезии произошло крупное землетрясение магнитудой 5,7.

Эпицентр толчков располагался в 85 км к северо-востоку от района Серам в провинции Малуку.

Специалисты сообщают, что подземные толчки зафиксированы на глубине 13 км.

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Предупреждений о цунами также не поступало.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца. Специалисты отмечают, что в этом районе Земли располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год.