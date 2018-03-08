Мечети в Албании реставрируют турецкие активисты

В Албании в городе Берат турецкие активисты занимаются реставрацией старинных мечетей. Накануне премьер-министр Албании Эди Рама и члены сопровождающей его делегации ознакомились с работами по реконструкции мечетей. Реставрационные работы проводит турецкое Агентство по координации и сотрудничеству (TİKA).

Отмечается, TIKA в этом году приступило к реставрации мечетей Этем-Бей, Эргири-Пазар, Берат-Хункар, Берат Бекарлар и памятника Галвети Теккеси в целях сохранения общего исторического и культурного наследия.

Координатор проектов TİKA в Тиране Неджип Озай Озуток проинформировал министра культуры Албании Мирал Кумбаро о проделанных работах. Министр, в свою очередь, выразила удовлетворение в связи с реализуемыми TIKA в Албании проектами.