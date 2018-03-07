Узбекистан будет поставлять Таджикистану электроэнергию

Узбекистан и Таджикистан договорились о поставках электрической энергии. Соглашения были достигнуты в ходе заседания рабочей комиссии по выполнению пунктов протокола заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

АО «Узбекэнерго» и Министерство энергетики и водного хозяйства Таджикистана договорились о поставке электрической энергии из Таджикистана в Узбекистан в объеме до 1,5 млрд кВт/ч по взаимовыгодным технико-экономическим условиям в период вегетации 2018 года.

«Поставка электрической энергии из Таджикистана в Узбекистан на зимний период 2018-2019 годов будет рассматриваться дополнительно», — отметили в «Узбекэнерго».