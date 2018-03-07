КСА: блокада Катара подобна блокаде Кубы

Блокада Катара четвёркой арабских государств может продолжаться десятилетия, заявил Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. При этом он сравнил ситуацию с многолетней блокадой Кубы со стороны США.

При этом наследный принц отметил, что сам лично не занимается проблемой Катара. «Я не занимаюсь этим. Это досье ведет даже не министр», — сказал бен Сальман.

Напомним, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня прошлого года разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.