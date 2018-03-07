Южный Судан хочет вступить в ЛАГ

Республика Южный Судан подала заявку на вступление в Лигу арабских государств (ЛАГ). Сегодня Совет организации на уровне глав МИД должен рассмотреть этот вопрос. Об этом сообщило египетское агентство МЕНА.

«Республика Южный Судан подала официальную заявку на вступление в ЛАГ. Заявка будет рассмотрен на 149-м заседании совета ЛАГ на уровне глав МИД в штаб-квартире организации», — передает агентство слова одного из представителей организации.

Напомним, Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.

Лига арабских государств объединяет 21 страну и Организацию освобождения Палестины (ООП). Штаб-квартира организации находится в Каире.