В Тунисе продлили режим ЧП

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси принял решение продлить режим чрезвычайного положения (ЧП) еще на семь месяцев. Соответствующее решение вступит в силу 12 марта.

«После совещания с главой правительства и председателем палаты представителей президент государства принял решение продлить чрезвычайное положение на всей территории республики на семь месяцев начиная с 12 марта», — сообщают тунисские власти.

Напомним, режим ЧП в стране был введен в 2015 году после теракта в курортном городе Эль-Картауи в провинции Сус. Тогда погибло 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны.