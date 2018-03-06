В Сирии разбился российский самолет, не долетев до базы 500 метров

По информации Минобороны, сегодня около 15:00 по Москве Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, не долетев 500 метров. По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. Об этом сообщили в Минобороны России.

При этом подчеркивается, что огневого воздействия на самолет не было.

Напомним, месяц назад 3 февраля в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25.

А 7 февраля была разбита колонна наемников ЧВК «Вагнера». В результате атаки коалиции погибло, по разным данным, от 200 до 600 российских военных.