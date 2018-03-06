В Чувашии ликвидировали мусульманскую организацию. Накануне Верховный суд республики принял соответствующее решение. Формально местную религиозную организацию мусульман «Надежда» закрыли в связи с тем, что один из учредителей был включён в перечень лиц, в отношении которых «имеются сведения о причастности к экстремизму».

Попасть в подобные списки в путинской России не составит особо труда ни для кого. Достаточно быть либо активным мусульманином, либо местным чиновникам просто нужно выполнить план по поиску экстремистов, которым может стать любой рядовой мусульманин.

В итоге, из-за «обнаруженного» экстремиста, путинский суд ликвидировал целую религиозную организацию мусульман.