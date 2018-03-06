События

В Чувашии ликвидировали мусульманскую организацию

6 марта в 17:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Чувашии ликвидировали мусульманскую организацию. Накануне Верховный суд республики  принял соответствующее решение. Формально  местную религиозную организацию мусульман «Надежда» закрыли в связи с тем, что один из учредителей был включён в перечень лиц, в отношении которых «имеются сведения о причастности к экстремизму». 

Попасть в подобные списки в путинской России не составит особо труда ни для кого. Достаточно быть либо активным мусульманином, либо местным чиновникам просто нужно выполнить план по поиску экстремистов, которым может стать любой рядовой мусульманин.

В итоге, из-за «обнаруженного» экстремиста, путинский суд ликвидировал целую религиозную организацию мусульман.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 0