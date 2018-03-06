В Саудовской Аравии впервые провели женский марафон

В Саудовской Аравии провели женское спортивное соревнование – первый в истории королевства женский марафон. В нем приняло участие свыше 1,5 тыс. девушек. Мероприятие провели в районе Эль-Ахса на востоке страны. Но одна из спортсменок, обошедших на финишной прямой соперниц из США и Тайваня, 28-летняя бегунья Мизна ан-Нассар, намерена пойти дальше и представить королевство на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Победительница преодолела трехкилометровую трассу под открытым небом примерно за 15 минут. По профессии графический дизайнер, Мизна с 2014 года усердно тренировалась. «Вместе с моим тренером мы разработали диету и программу упражнений, я уже участвовала в Исламских играх солидарности, которые прошли в Баку в 2017 году, и в спортивных состязаниях для женщин в Шардже (ОАЭ) в 2018 году», - рассказывает девушка.