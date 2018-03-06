Восточная Гута: Асад применил отравляющий газ

Асадитский режим применил против мирного населения Восточной Гуты химическое оружие. В результате атаки пострадали не менее 30 человек. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Управление гражданской обороны Восточной Гуты («Белые каски»).

Сообщается, что химической атаке подвергся район Хамурия пригорода Дамаска. Большинство пострадавших от воздействия ядовитого газа оказались женщины и дети.

Таким образом, асадитский режим игнорирует резолюцию СБ ООН по гуманитарному перемирию в Сирии и продолжает атаки и обстрелы районов Восточной Гуты, подконтрольных отрядам оппозиции.