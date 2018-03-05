Казань: мусульманин поплатился за «Основы веры»

В Татарстане мусульманин пострадал из-за запрещенной путинским режимом исламской литературы. 26-летнего жителя республики задержали сотрудники татарстанской таможни в Казани и изъяли книгу «Основы веры в свете Корана и Сунны». Мусульманин приехал в Казань и ОАЭ.

Книгу запретили путинские власти в октябре 2010 года.

Сам мусульманин заявил, что не знал о включении издания в список экстремистских материалов. По его словам, он купил книгу в одном из магазинов для самообразования.



Однако, незнание не спасло мусульманина от преследования. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» и по ст. 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров...».