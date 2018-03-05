Багдадский режим решил конфисковать активы Саддама Хусейна

Багдадский режим решил изъять все активы экс-президента страны Саддама Хусейна и его окружения. Уже приготовлен список из 4257 имен, у которых будет конфисковано имущество. В список вошли родственники Саддама Хусейна до второго поколения, а также бывшие высокопоставленные чиновники Ирака, офицеры госбезопасности, разведки и личной охраны экс-президента.

При этом старшая дочь Саддама Хусейна — Рагад — собирается подать в суд на власти страны из-за грозящей ей конфискации имущества. С соответствующим заявлением она выступила сегодня 5 марта.

«Мы обратимся в международные суды, прибегнем к услугам европейских адвокатов... и подадим иски против мер, незаконно принимаемых действующим правительством, в отношении сыновей бывшего президента Ирака», — заявила Рагад.