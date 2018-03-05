Восточная Гута: доставить гумпомощь помешали бомбардировки Асада

Башар Асад не позволил конвою с гуманитарной помощью достичь района Восточной Гуты. Это произошло из-за продолжающихся обстрелов и бомбардировок, которые совершают силы асадитского режима.

Как сообщает агентство «Анадолу», конвой с гуманитарной помощью в составе 46 фур достиг контрольной точки, но не смог проехать в район Дума из-за непрекращающихся бомбардировок.

Этот инцидент пока не прокомментировали в ООН.

Глава Детского фонда ООН по странам Ближнего Востока и Северной Африки Герт Каппелер второго марта заявил, что ООН получила согласие режима Асада на доставку гуманитарной помощи и медикаментов 180 тысячам мирных жителей Восточной Гуты.

Напомним, 25 февраля Совбез ООН принял резолюцию за №2401, которая призывает противоборствующие стороны в Сирии немедленно объявить 30-дневное перемирие.