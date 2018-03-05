Германия увеличивает контингент в Афганистане

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен намерена значительно увеличить численность контингента бундесвера, участвующего в операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

В настоящее время в составе миссии альянса уже задействованы 963 военных. В будущем их число планируют довести до 1,3 тысячи человек.



Изначально Урсула фон дер Ляйен высказывалась против того, чтобы отправлять еще больше солдат бундесвера в Афганистан. Однако позже стало известно, что министр обороны вместе с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем все же поддержали эту идею.