Париж затягивает с компенсацией жертвам войны в Алжире

В воскресном интервью для агентства Анадолу ветеран войны Алжира за независимость, 85-летний Ахмад Доха, вспоминал о годах войны и также прокомментировал недавнее решение Франции выплатить компенсации алжирским жертвам войны.

Как и многие другие алжирцы, Доха присоединился к борьбе за национальную независимость в 1955 году. В 1958 году французские колониальные войска взяли его под стражу и подвергли пыткам. Ему присудили смертный приговор, который позже был заменен пожизненным заключением. Выпустили его в апреле 1962 года, за месяц до обретения независимости.

По мнению Дохи, решение Франции выплатить компенсации жертвам войны было «позитивным шагом», но не достаточным.

«Компенсация должна также выплачиваться алжирцам, пострадавшим в результате испытаний ядерного оружия в пустыне Сахара, и семьям тех, кто пропал без вести во время войны», - сказал он.

Отмечая огромное количество жертв войны, Доха утверждает: «Франция затягивает с этим вопросом, чтобы выплатить меньше компенсации».

«Поскольку так много алжирцев пропали без вести или подверглись пыткам во время войны, компенсационные расходы будут огромными - следовательно, Франция старается затянуть этот вопрос», - сказал он.

Доха также сказал, что Франция должна вернуть тысячи артефактов, книг, карт и черепов бойцов сопротивления, захваченных французскими войсками, когда они покинули Алжир. По данным французских СМИ, в Музее человечества (Musée de l'Homme) в Париже насчитывается около 18 000 черепов алжирских борцов сопротивления.

Он также призвал выплатить компенсацию жертвам французских ядерных испытаний в районе Регань в юго-западном Алжире в начале 1960-х годов. Хотя французские власти признают, что они провели 13 ядерных испытаний в Алжире, официальные лица из Алжира указывают число 57.

В прошлом месяце французский Конституционный суд, рассматривавший иск, поданный алжирским гражданином, которому было 8 лет во время войны за независимость Алжира, который подвергся пыткам, постановил, что алжирцы, которые получили ранения или инвалидность во время колониального правления Франции, имеют право на получение компенсации.

По оценкам, более миллиона человек были убиты во время алжирской войны за освобождение от французского колониального господства.