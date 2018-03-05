В Египте арестована мать, обвинявшая полицию в пытках и изнасиловании ее дочери

В одной из прошлых заметок мы мимоходом уже упоминали о деле об изнасиловании, которое освещалось ВВС, и которое вызвало целый поток напыщенных и гневных комментариев со стороны властей. В пятницу была арестована мать девушки, а адвокат по правам человека, который впервые публично упомянул о задержании матери, уже пропал без вести.

Прокурор распорядился о задержании Моны Махмуд Мухаммад, известной как Умм Зубейда, на 15 дней до расследований ее заявлений, сделанных в докладе ВВС. В докладе, который вышел в эфир и был показан по телевидению неделю назад, рассматривались пытки и насильственные исчезновения при президенте Абдель-Фаттахе ас-Сиси.

Государственное информационное агентство MENA сообщило, что Моне Махмуд грозит множество обвинений, в том числе распространение ложных известий с намерением нанести ущерб национальным интересам, а также принадлежность к запрещенным Братьям-мусульманам, которые в Египте признаны террористической организацией.

Между тем, адвокат Иззат Гунейм из египетской координационной группы по правам и свободам, который первым сообщил об аресте Моны Махмуд в среду и публично критиковал обращение властей с ее дочерью, пропал без вести по дороге домой в четверг вечером.

«Никто не видел и не слышал ничего от него», - сказал Ахмед аль-Аттар из группы, которая начала онлайн-кампанию, запрашивая информацию о нем, но предполагает, что он был арестован. Гунейм давно поддерживает жертв предполагаемых полицейских пыток, без вести пропавших и их семьи в Египте.

«Это позор, потому что все, что он делал, это помогал египтянам понять их законные права», - сказал Аль-Аттар, чья группа расследовала дело дочери Моны Махмуд, Зубейды, и помогла матери подать жалобу в полицию, когда она пропала без вести.

Все началось с расследования ВВС, в которое вошли интервью с активистами и другими лицами, описывавшими злоупотребления полиции. В последние дни это расследование доминировало в повестке египетских СМИ, а проправительственные комментаторы пытались представить его в качестве попытки опорочить страну.

В докладе, озаглавленном «Тень над Египтом», Мона Махмуд утверждала, что власти пытали и изнасиловали ее дочь в заключении, затем отпустили ее, но снова схватили ее год назад и с тех пор держали ее без связи с внешним миром.

Однако после документального фильма дочь быстро появилась в проправительственных СМИ, заявив, что она свободна и была вне пределов досягаемости по необъяснимым личным причинам. Затем мать сказала оппозиционным СМИ за границей, что, по ее мнению, дочь говорит по принуждению.

ВВС в своем докладе заявила, что дала египетским властям достаточно времени для ответа на обвинения, но встретила лишь стену молчания. Египетские власти редко отвечают на обращении журналистов, хотя их официальная позиция заключается в том, что пытки не являются систематическими.

Однако правозащитные группы и врачи, которые следят за такими случаями, говорят иначе.

Гунейм опубликовал свои подозрения в связи с интервью дочери, сказав, что это выглядит невероятным – Мона Махмуд не могла найти дочь с помощью адвокатов в течение нескольких месяцев, но вдруг она внезапно появилась, когда стало удобно поддерживать официальное повествование о невиновности полиции.

Власти с тех пор призывают к бойкоту ВВС, в то время как главный прокурор страны приказал своим сотрудникам открывать дела против средств массовой информации, «наносящих ущерб национальным интересам», а сам ас-Сиси назвал любую диффамацию армии и полиции страны «государственной изменой».

Тысячи людей были заключены в тюрьму с момента прихода Ас-Сиси к власти в 2013 году, когда армия под его командованием свергла избранного президента Мухаммада Мурси. Некоторые группы оценивают количество политзаключенных в 60 000 человек.

В средствах массовой информации Египта доминируют проправительственные издания, которые демонизируют инакомыслие, в то время как критические голоса замалчивают, а около 500 независимых сайтов были заблокированы властями только в прошлом году. По оценкам, в настоящее время около 20 журналистов находятся в заключении.