Президент Египта: «Поношение вооруженных сил и полиции это государственная измена»

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предупредил в четверг, что он считает диффамацию (то есть, поношение) вооруженных сил и полиции страны актом «государственной измены», который не он будет терпеть.

В телевизионных комментариях во время визита в средиземноморский прибрежный город Аламейн он напомнил зрителям о сотнях солдат и полицейских, убитых вооруженными группами в последние годы.

«Если кто-то порочит их, он клевещет на всех египтян. Это уже не вопрос свободы слова», - сказал Сиси, бывший генерал, который в 2013 году возглавил военный переворот против избранного президента Мухаммада Мурси.

«Никто не будет поносить армию и полицию, пока я здесь».

Заявления Сиси случились всего через день после призыва главного прокурора Египта Набиля Садека начать судебное преследование новостных изданий, в которых публикуются «ложные новости, заявления и слухи». В частности, значительную критику в последние дни египетские власти обрушили на британскую компанию ВВС за то, что она якобы передает ложную информацию. Дело в том, что 23 февраля BBC опубликовала короткий документальный фильм, в котором говорится о нарушениях прав человека в Египте. В фильме рассказывается об арестах, насильственных исчезновениях, пытках и сексуальном насилии, о чем свидетельствуют жертвы и их семьи. Египетские власти назвали доклад «грубой ложью».

Разумеется, под определение «поношения армии» можно будет легко подвести абсолютно любую критику армии и полиции, даже если просто назвать события 2013 года «военным переворотом».

Напомним, что Египет занимает третье место в мире по количеству арестованных журналистов – 24 журналиста сейчас находятся в тюрьмах. По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, с 2011 года 10 журналистов были убиты, и эти убийства так и не были надлежащим образом расследованы.