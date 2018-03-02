Марин Ле Пен грозит суд за твиты об ИГИЛ*

Французский ультраправый политик, лидер Национального фронта, Марин Ле Пен, достаточно неожиданно оказалась под огнем за распространение...нет, не материалов ультранационалистического содержания, а как раз материалов той самой организации, которую она пыталась осудить. Вчера, 1 марта, ее обвинили в том, что она разместила в своем аккаунте в Twitter ужасные фотографии зверств, совершенных боевиками ИГИЛ*.

Решение судьи в Нантерре, около Парижа, случилось после того, как в ноябре 2017 года Национальное собрание Франции проголосовало за то, чтобы лишить главу Национального фронта ее парламентского иммунитета, из-за фотографий, опубликованных в 2015 году.

Ле Пен, которая проиграла Эммануэлю Макрону президентские выборы в прошлом году, были предъявлены обвинения в распространении «насильственных сообщений, которые подстрекают к терроризму или порнографии или серьезно вредят человеческому достоинству» и которые могут быть увидены несовершеннолетним.

Преступление наказывается тюремным заключением на срок до трех лет и штрафом в размере 75 000 евро (91 000 долл. США).

Фотографии были опубликованы всего через несколько недель после терактов в Париже в ноябре 2015 года, в которых погибли 130 человек.

Одна из фотографий показывала тело Джеймса Фоули, американского журналиста, обезглавленного боевиками ИГИЛ. На других одного мужчину в оранжевом комбинезоне давит танк, и другого человека сжигают заживо в клетке.

«ДАИШ – вот это!» - прокомментировал Ле Пен ремарку телевизионного журналиста, который сравнил ИГИЛ с французскими ультраправыми.

Позже Ле Пен удалила фотографии Фоули по просьбе его семьи, сказав, что она не знала кто на фотографии.

«Меня обвиняют в том, что я осудил ужасы ДАИШ», - сказала Ле Пен в интервью AFP. «В других странах это принесло бы мне медаль».

Ле Пен осуждает это решение как чисто политическое преследование. Между тем, она не первый член Национального фронта, столкнувшийся с этой проблемой. Парламент уже снял в сентябре иммунитет с другого депутата от НФ Жильбера Коллара, за аналогичные твиты.

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