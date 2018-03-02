Нью-Йорк выплатит компенсацию мусульманкам, которых заставили снять хиджабы

Город Нью-Йорк согласился выплатить 180 000 долларов трем мусульманкам, которых полиция заставила снять платки, чтобы сделать так называемые магшоты, то есть фотографии под арестом.

По словам их адвоката Тахани Абуши, согласно заключенному в федеральном суде Бруклина соглашению, каждая из женщин должна получить 60 000 долларов США.

Две из них были арестованы в 2015 году и одна в 2012 году. Американские СМИ идентифицировали одну из них как ученицу средней школы. Все три инцидента произошли в Бруклине, самом густонаселенном районе Нью-Йорка, добавила Абуши.

Женщины заявили, что их религиозные права были нарушены, подали в суд на город и Департамент полиции Нью-Йорка, самую большую городскую полицейскую службу в США, которая была представлена ​​юридическим отделом города.

Нью-йоркская полиция с тех пор изменила свои основные принципы, чтобы позволить задержанным носить религиозные уборы, а кроме того предоставить возможность того, чтобы их фотографии были сделаны конфиденциально сотрудником полиции того же пола.

И адвокат мусульман и представитель полиции подчеркивают, что обе стороны довольны результатом соглашения.

Средства массовой информации США идентифицировали одного из истцов в качестве ученика средней школы в то время, задержали жалобу на преследование и сказали, что другой был нарушен в споре о парковке.