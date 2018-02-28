Малайзийский рэппер арестован за возможное оскорбление Ислама в своем клипе

Малайзийская полиция заявила, что популярный рэппер, китаец по этническому происхождению, был задержан в связи с жалобами на то, что его последнее музыкальное видео с участием танцоров, носящих собачьи маски, и совершение «непристойных» движений оскорбляет Ислам и может повредить расовой гармонии в стране.

Это уже второй раз за два года, когда Ви Мен Чи, широко известный как Namewee, попадает под следствие за свои клипы.

Полиция сообщила в своем заявлении, что Ви был задержан в четверг после того, как были получены четыре жалобы от общественности, о том, что его видеоролик, посвященный китайскому году собаки, «оскорбляет Ислам и может отрицательно повлиять на расовое единство и гармонию».

В видео, озаглавленном Like A Dog («Как собака»), Ви сидит на стуле на публичной площади в правительственной административной столице Путраджайя, а вокруг него пляшут танцоры с собачьими масками. Некоторые из них подражают движениям собачьего полового акта. Здание с зеленым куполом на заднем плане заставило некоторых людей предположить, что видео было снято перед мечетью, но позже выяснилось, что это был офис премьер-министра.

Песня включает в себя звуки лая собак из разных стран. В очевидной ссылке на коррупцию в правительстве, Ви поет, что собаки в Малайзии лают «мари мари, ван ван», что на малайском языке означает «давай, давай, деньги, деньги».

Несколько малайзийских министров призвали арестовать Ви. Со своей стороны, он защищает видео как развлечение, и говорит, что у него не было намерения неуважительно относиться к какой-либо расе или религии.

Ранее в четверг Ви опубликовал фотографию в Facebook, на которой он находится в штабе федеральной полиции, куда его вызвали для допроса.

«Я не боюсь, потому что считаю, что в Малайзии есть справедливость», - сказал он.

В 2016 году он был уже задержан после того, как разгневанные малайские исламские активисты подали жалобы на то, что видео под названием «О Боже мой», которое было снято перед различными местами поклонения и использовало слово «Аллах», было грубым и неуважительным к Исламу. Тогда он избежал обвинения.

Впрочем, еще раньше у него был целый ряд проблем из-за содержания его клипов, например, в одном из них он высмеивал национальный гимн.

Напомним, что в Малайзии очень чувствительно относятся к таким вопросам, как «Год Собаки», а также взаимоотношениям между мусульманами малайцами и китайским меньшинством.