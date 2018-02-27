Турция требует у Чехии выдать Салиха Муслима

Салих Муслим, бывший лидер сирийской партии «Демократический союз» (PYD), которая является сирийским ответвлением РПК, был задержан в Праге 25 февраля чешской полицией на основании информации, предоставленной полицией Турции.

Согласно сообщениям СМИ, Национальное разведывательное агентство Турции (MİT) сообщило спецслужбе Чешской Республики (IS), что Муслим, который находится в списке «самых разыскиваемых террористов» Турции, с наградой за его голову около 4 миллионов турецких лир (около 1,1 миллиона долларов) - останавливался в отеле «Мариотт» в Праге, основываясь на проверке его сообщений в социальных сетях и других источниках. Турция потребовала ареста Муслима, побудив чешскую полицию задержать его примерно в 02.35 утра в своей комнате.

67-летний Муслим основал PYD в 2003 году. Вооруженное крыло PYD – Отряды народной самообороны (YPG), с 2014 года стали основными союзниками США в Сирии в войне против ИГИЛО. Тем самым, они же стали основным камнем преткновения в отношениях двух старых союзников по НАТО – Вашингтона и Анкары, ведь ни для кого не секрет, что PYD-YPG это часть сети РПК, которая уже более 30 лет ведет войну против турецкого государства и признана террористической организацией не только в Турции, но и в США и ЕС.

Муслим попал в список самых разыскиваемых террористов Турции в связи с терактом в центре Анкары 17 февраля 2016 года, в результате которой погибли 29 человек и получили ранения 61 человек. Его исполнителем был сирийский курд и член YPG. В ноябре 2016 года Муслим и еще 47 высокопоставленных представителей РПК попали в список террористов, а на их аресты были выданы ордеры. 13 февраля уже этого года было опубликована новое «красное» уведомление о МУслиме и он был включен в обновленный список самых разыскиваемых террористов. Кроме того, главный прокурор Анкары также выдал ордер на арест Муслима в понедельник по причине взрыва главной налоговой службы столицы Анкары в начале этого месяца.

Министр юстиции Турции уже официальное предоставил чешской стороне файл, содержащий запрос о выдаче Муслима, заявил в понедельник заместитель премьер-министра Бекир Боздаг.

Выступая в прямом эфире на телевидении, Боздаг сказал, что чешский суд решит, будет ли он арестован или нет.

«Турция ожидает, что Салих Муслим, который является лидером террористической группы и все еще активно замышляет террористические нападения на Турцию, должен быть экстрадирован в нашу страну в соответствии с правовыми соглашениями между нашими странами», - сказал Боздаг.

Пока неясно, откликнется ли чешское правительство на требование Турции. Большинство наблюдателей сходятся на том, что это крайне маловероятно. Имеются сообщения, что Прага может взамен попросить отдать двух своих граждан, которые в настоящее время находятся в турецких тюрьмах за участие в войне на стороне РПК, один из которых является снайпером.

Интересным моментом является то, что Муслим (инженер-химик, окончивший Стамбульский технический университет много лет назад) неоднократно посещал Турцию в прошлом, чтобы вести переговоры с официальными лицами Турции в качестве лидера PYD. Эти визиты происходили в период мирных переговоров между Хаканом Фиданом (главой MIT) и Абдуллахом Оджаланом (лидером РПК), находящимся в тюрьме. Последний раз, когда Муслим находился в Анкаре, официально не подтвержден, но сообщалось, что это было 20 июня 2015 года, всего за две недели до того, как РПК объявила о завершении диалога и возобновила вооруженные нападения.

Многочисленные сторонники РПК по всему миру указывают, что дело Муслима является целиком политическим и по сути представляет из себя продолжение турецких "чисток", но уже за пределами Турции.