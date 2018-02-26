Мусульман-рохинья на родине ждет лишь геноцид

Один из основателей Европейского совета мусульман-рохинья (ERC) Ибрагим Мухаммед встревожен ситуацией с мусульманами-рохинья в штате Аракан. Он заявляет, что насилие против мусульманского населения не прекращается.

«Об этом нам сообщают сами мусульмане-рохинья из Аракана, которым не удалось бежать в Бангладеш. Дома мусульман поджигают, их убивают, им угрожают, подвергают насилию. Правительство Мьянмы продолжает бездействовать», - сказал Мухаммед.

Представитель ERC также заявляет, что в сложившейся ситуации соглашение, подписанного между Бангладеш и Мьянмой о репатриации сотен тысяч мусульман-рохинья, бессмысленно.

«В первую очередь надо изучить причины, по которым мусульмане-рохинья бежали в Бангладеш. Мусульмане Аракана оставили свои дома, родные села и бежали, чтобы спастись от смерти. Нет смысла вновь посылать этих людей обратно. Конечно, ERC только приветствует их возвращение домой, но это должно произойти в рамках процесса, в котором будут участвовать ООН и международное сообщество. Пока в Мьянме небезопасно», - сказал Мухаммед.