Кровавые выходные Афганистана

В прошедшие выходные в Афганистане были произведены несколько взрывов, которые унесли жизни людей.

Так, вчера утром на территории восточной афганской провинции Пактика прогремел мощный взрыв. В результате инцидента погибло, по меньшей мере, три человека, двенадцать получили ранения.

Трагедия произошла около 10 утра по местному времени в уезде Яхияхель. Заминированный мотоцикл взорвался на местном рынке. Как сообщают местные СМИ, в числе погибших оказались служащий полиции и двое мирных жителей.

А в субботу взрыв произошел в Кабуле и Гельманде. В результате самоподрывов смертников погибли не меньше 20 человек.

Ответственность за атаки никто на себя не взял.