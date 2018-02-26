В Саудии объявлен набор женщин в армию

В Саудовской Аравии власти решили предоставить женщинам возможность служить в армии. Главное управление сил безопасности Саудовской Аравии уже объявило о приеме заявок в электронном формате от женщин, желающих стать военными.

Это не первый закон в рамках так называемого проекта «предоставление прав и свобод женщинам», которое входит в «Стратегию 2030» под руководством наследного принца Мухаммеда бин Салмана. В прошлом месяце Главное паспортное управление Саудовской Аравии объявило набор женского персонала для работы на пограничных пунктах и в аэропортах, а также в полиции.