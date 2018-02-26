Общество

В Саудии объявлен набор женщин в армию

26 февраля в 17:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Саудовской Аравии власти решили предоставить женщинам  возможность служить в армии. Главное управление сил безопасности Саудовской Аравии уже объявило о приеме заявок в электронном формате от женщин, желающих стать военными.

Это не первый закон в рамках так называемого проекта «предоставление прав и свобод женщинам», которое входит в «Стратегию 2030» под руководством  наследного принца Мухаммеда бин Салмана. В прошлом месяце Главное паспортное управление Саудовской Аравии объявило набор женского персонала для работы на пограничных пунктах и в аэропортах, а также в полиции.

Автор: Нуруль Иман
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