Общество

В новом аэропорту Стамбула зажгли огни

26 февраля в 16:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Стамбуле практически завершено строительство третьего международного аэропорта. Так, накануне впервые зажглись огни на взлетно-посадочных полосах нового сооружения.

По словам специалистов, занимающихся строительством объекта, строительство аэропорта завершено на 80%,  уже установлено освещение взлетно-посадочной полосы длиной 3 тыс. 750 м. и шириной 60 м.

До июля планируется установить все системы и оборудование, затем начнут проводиться  контрольные взлеты и посадки. Открытие же Третьего аэропорта Стамбула намечено на 29 октября.

Автор: Нуруль Иман
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