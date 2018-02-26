Мусульмане Мурманска ищут землю под мечеть

Мурманские мусульмане будут строить мечеть, которая сможет вместить 3-4 тысячи мусульман. На данный момент ведутся работы по поиску земли под мечеть.

По словам имама общины мусульман Мурманска Раиля Биккиняева, при поиске мечети будут учитываться несколько факторов. Одним из них является наличие парковки. Кроме того, как отметил Биккиняев, новое здание должно вписываться в дизайн города. «Мы хотим, чтобы это было действительно красивое культурное сооружение, которое бы только украшало город», - сказал имам.

Отмечается, что мечеть будет построена на средства общины. На данный момент мусульмане посещают Исламский центр Мурманска, который не вмещает всех прихожан.