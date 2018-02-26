Тупики сектантского аутизма

Наш недавний дайджест происходящих в Сирии событий, где буквально в паре абзацов был освещен кофликт между основными военными группами в Идлибе, объединившимися в Движение Освобождения Сирии (Джабхат Тахрир Сурия, ДТС), с одной стороны, и группой Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), с другой стороны, спровоцировал целую истерику среди некоторых пропагандистов последнего*. За несколько дней после него на соответствующем ресурсе были вывалены сразу три статьи против "Голоса Ислама" и его авторов, накопившиеся у них за последние месяцы.

Однако прежде, чем перейти к их разбору, заранее хотим обратить внимание тех, кто может начать обвинять нас в нагнетании конфликта. Любой перечитавший наш дайджест легко обнаружит, что в нем содержится перечисление сухих фактов в отношении конфликта ДТС с ХТШ, констатация неоспоримых тенденций изменения соотношения сил между ними и пара сухих фраз с нашей достаточно отстраненной оценкой причин этого. В нем нет ни пафоса, ни обличений, ни открытого злорадства в стиле "а мы предупреждали, что так будет" (хотя мы об этом действительно предупреждали, и не раз), то есть, всего того накала ненависти и эмоций, обрушенных после этого материала на нас. Так что, любой объективный наблюдатель может сам оценить, кто же занимается нагнетанием конфликта, особенно с учетом того, что несмотря на обвинения личного (и притом клеветнического) характера в адрес наших авторов, ранее мы воздерживались от использования "Голоса Ислама" для ответов на них. Однако теперь, когда травля развязана против нашего проекта в целом, и нам придется отреагировать соответствующе.

Выделим из этого бурного потока основные обвинения в наш адрес, проанализируем их и попутно обозначим свое понимание обсуждающихся проблем.

1) Нас обвиняют в том, что мы являемся тенденциозным СМИ, которое само не участвуя в происходящих в среде повстанцев Сирии событиях, "день и ночь рассуждают о делах муджахидов, шариатской политике и Джихаде в целом".

Ну что же, опять предоставим оценить адекватность этого обвинения нашим читателям. Любой из них может пробежаться глазами по новостной ленте нашего сайта и его контенту за последние дни, недели, месяцы или годы и примерно прикинуть, какой процент его посвящен "делам муджахидов", под которыми, заметим, наши оппоненты понимают далеко не всех участников сирийского вооруженного сопротивления, а исключительно сторонников джихадистских групп, связанных с Аль-Каидой и разделяющих ее идеологию, называя всех остальных исключительно "повстанцами".

Что касается нас, мы не занимались такими подсчетами специально, но на вскидку думаем, что едва ли материалы, посвященные "делам муджахидов", составляют и 1% от объема материалов нашего сайта. Однако прекрасно понимаем, почему у наших оппонентов складывается впечатление, что мы только и делаем, что думаем и пишем о них. Дело в том, что в их восприятии Умма это в первую очередь не реальные и живые мусульмане, живущие своими разнобразными жизнями и проблемами по всему миру, о которых постоянно пишет "Голос Ислама". Не мусульмане Индонезии, Пакистана и Индии, которых за 200 миллионов в каждой из этих трех стран, ни десятки миллионов мусульман постсоветского пространства, ни более 50 миллионов мусульман Турции, ни гонимые мусульмане Китая и Мьянмы, ни обычные мусульмане стран Арабского залива, Магриба, Мисра и Африки, ни тем более мусульмане в западных странах, то есть все те категории мусульман, о новостях и проблемах которых раз за разом пишет "Голос Ислама". Так же, как он, разумеется, пишет и о новостях одной из кровоточащих ран Уммы - Сирии, будучи, пожалуй, единственным русскоязычным исламским сайтом с таким охватом аудитории, который информирует их и о военных преступлениях дамасского, московского и тегеранского режимов против мусульман Шама, и о героическом сопротивлении последних на военных и политических фронтах.

Но все это не те муджахиды и не те мусульмане, которые интересуют наших оппонентов. Это - в лучшем случае "повстанцы" и "грешники", а в худшем и обычно за глаза - "мурджиты", "джахили", а то и "муртады", как они проходят по их внутренним партийным критериям и классификациям. Настоящие же мусульмане, которых все остальные мусульмане только и думают, как "посадить на поводок", или настоящие "Джихад и муджахиды", которые все только и думают, как "подавить", а мы только и мечтаем, что "надев костюмы и галстуки, сесть за один стол с кяфирами и выторговывать для себя бонусы и власть" в обмен на это - они и только они.

То есть, надо понимать, что мы имеем дело не с теми, кто рассматривает себя одними из элементов полутораммиллиардной уммы и борцами за ее интересы на конкретных участках и направлениях, а с носителями сектантского мировозрения, в рамках которого настоящие мусульмане, соль уммы это в первую очередь они, в то время как все остальные 99% мусульман - это несознательные грешники, пораженцы, приспособленцы, а то и вовсе вероотступники.

2) Нас обвиняют в том, что мы осуществляем "аналитику происходящих в умме событий, находясь при этом под присмотром каких-нибудь спецслужб", не уточняя при этом, каких именно и в чем он проявляется. При этом нас свысока поучают, что "пока вы не находитесь на территориях, свободных по милости Аллаха от цензуры кяфиров, ваше сознание, да и подсознание, всегда будет направлено на так называемый обход острых углов".

Опять же, для ясного осознания картины нашими читателями, "территории, свободные от цензуры кафиров" в понимании наших оппонентов - это только кусок Идлиба, подконтрольный ХТШ, территории Афганистана, подконтрольные "Талибану" и еще несколько районов в Йемене, Мали и Сомали.

Не густо, конечно, но самое занимательное, что, проживая на одной из таких территорий, наши оппоненты почему-то ведут свою деятельность... под псевдонимами и на анонимных ресурсах. А что так? Наверное, по своему обходят так острые углы, чтобы, например, не навредить своим близким, оставшимся дома? А, может, предполагают, что дела могут сложиться так, что придется переместиться со "свободных территорий" куда-нибудь в "Щит Евфрата", а то и в саму "тагутскую Турцию" на зеленых автобусах, поэтому свою бескомпромиссную риторику хотят оставить для анонимных каналов, а сами рассчитывают потом "обходить острые углы"?

При этом подчеркнем - мы их за это нисколько не осуждаем и считаем такое поведение вполне разумным. Но разумно оно именно потому, что весь этот пафос о якобы свободных от тирании мировой системы территориях - не более, чем миф. Мы уже видели, как за пару лет сложилась, как карточный домик одна такая "свободная территория" - размером с пять государств, c весьма внушительной армией и оформленной государственной структурой. Так что говорить о неустойчивом контроле парамилитарных и недогосударственных формирований за прифронтовыми или труднодоступными территориями - такие на наших глазах возникали и исчезали уже не раз, после чего их выжившие обитатели кто перемещался в другие подобные территории, а кто успешно или не очень растворялся "под присмотром каких-нибудь спецслужб".

Но главное в этом даже не поведение наших оппонентов на их личном уровне. Как показывает анализ изменения политики некоторых каналов и проектов, которые еще несколько месяцев или лет назад придерживались бескомпромиссной риторики по отношению к ряду группировок сирийских повстанцев и стоящему за ними соседнему государству, сейчас они очень даже "обходят острые углы", даже проживая на "свободных территориях". Наверное, потому, что реальный расклад сил за это время существенно изменился, и стало очевидно, что "не обходя углы", эти "свободные территории" гарантировано окажутся уже даже не под протекторатом турок, чье появление на линии соприкосновения с асадитами и операция в Африне ими теперь радостно освещаются, а сразу под Асадом и иранцами.

Поэтому давайте не будем кормить читателей баснями про возможность существования в современных реалиях полностью свободных от мировой системы территорий, проживание на которых дает возможность ни на что не оглядываться и не обходить никакие углы. Во-первых, как показывает опыт, при серьезном воздействии на них такие территории способны существовать только до тех пор, пока получают ту или иную поддержку игроков, условно изнутри мировой системы, как это имеет место с талибами и Пакистаном или сейчас с сирийскими повстанцами (включая частично и ХТШ, чье Правительство Спасения ездит в Турцию и получает от нее гражданскую помощь), и при полном перекрытии этой поддержки с одновременным наваливанием этой мировой системы обычно прекращают существование или многократно ужимаются за несколько месяцев или лет. Во-вторых, при активной деятельности агентуры, разведок и беспилотников даже на "свободных территориях", вполне сравнимых с "присмотром спецслужб", не обходить острых углов, проживая на них, можно только при том же условии, что и на любых иных территориях, а именно - бестрашии.

Что касается нас, то проживая в разных странах, мы регулярно критикуем на "Голосе Ислама" их власти и их политику в отношении Ислама и мусульман, что прекрасно знают наши постоянные читатели. Это, наверное, в параллельном мире сектантов-аутистов мы только и делаем, что критикуем Аль-Каиду и ХТШ, а в свободное от этого время прославляем Путина, Трампа, Макрона, Нетаньяху, китайских коммунистов, индуских фундаменталистов, среднеазиатских деспотов, правителей более-менее нормальных мусульманских стран. В реальном же мире, однако, одни из них являются объектами наших ожесточенных нападок, а другие регулярно подвергаются критике по тем или иным поводам - в зависимости от степени их вреда или пользы для мусульман. И, кстати, в Турции, которой нас все время тычут в нос, один из наших авторов уже несколько лет сидит, а некоторые другие прошли через ее депорттюрьмы и были вынуждены ее покинуть, при том, что сотни анонимных такфиристов вольготно продолжают вести из нее свою пропаганду. Но, да, при этом, действительно, есть углы, которые мы обходим - углы здравого смысла, которые заключаются в том, что мы осуждаем атаки на мирных жителей, использование вооруженной силы там, где для этого нет либо необходимости, либо условий, отсутствие политической стратегии, тактики и гибкости, противопоставление себя всему миру и навязывание мусульманам конфликтов, в которых они явно обречены. И где бы мы ни проживали, ин ша Аллах, мы будем делать это, ибо это соответствует духу Ислама, интересам его и мусульман, тогда как обратное противоречит и вредит им.

3) Что называется, гвоздь программы - обвинения в пораженчестве.

Опять же - факты и только факты. Сейчас внимание всего мира приковано к эпическим сражениям, происходящим в Восточной Гуте. Внимание вопрос - а кто же там принимает на себя основной удар асадитов, не только ведя тяжелейшие бои, но уже какой год выдерживая изнурительную осаду, не имея границы с "тагутской Турцией" и поставок из нее?

Оказывается, что это ССА, про которую наши дорогие недрузья прямым текстом пишут, что у большинства их групп "нет ни религиозных, ни моральных устоев", а также "Джейш аль-Ислам", называемый ими "мурджитами", "Джейш Алоушем" и т.д. В Гуте также присутствуют силы ХТШ. Но как же сейчас выглядит карта нанесения авиационных ударов асадитами и россиянами по ним и другим группам? Вот она, где позиции ХТШ раскрашены желтым, а остальных повстанцев ("без религиозных и моральных устоев", "мурджитов" и т.д.) - зеленым.

Опять же, не будем ничего комментировать - пусть каждый делает выводы сам. Отметим лишь, что свои бомбардировки Гуты и операцию против нее России и Иран обосновывают перед миром нахождением там суперопасного ХТШ, но в реальности удары, как видно, наносятся в основном не по ним. Кто помнит, это уже было в те времена, когда Россия рассказывала всему миру, как бомбит ИГИЛ, в то время, как 90% ее ударов приходились по группам умеренной оппозиции.

К слову, наблюдатели отмечают, что происходящее сейчас в Гуте - это месть Кремля умеренной сирийской оппозиции за неявку на фарс т.н. конгресса примирения в Сочи, о котором мы писали. То есть, умеренная оппозиция ведет борьбу как на политических, так и на военных фронтах. Но все же, пораженцы и предатели это они и те, кто их поддерживает в этом!

А кто сейчас приобретает для суннитов Сирии хоть какие-то новые территории, на которых могут спастись и обустроиться люди, вынужденные бежать из захваченных асадитами районов, в том числе тех, из которых они выбили ХТШ? Опять же - ССА и такие группы как "Зинки" и "Ахрар". Но все равно, пораженцы - это они и те, кто их в этом поддерживает!

А что же делают в это время их критики? Они обещают, что "религия распространится всюду и мусульмане обретут величие путем сражений и возвышения слова Аллаха, отрекаясь от любой тирании". Где-то такое уже недавно было, кажется - тогда, когда бои шли уже в центре Мосула, а представители другой группы, обвиняющей всех остальных мусульман в пораженчестве, предательстве и вероотступничестве, грозились скоро взять Багдад, а потом пойти на Рим...

Ну так, кто же в итоге пораженцы - не на словах, а на деле? Кто приносит мусульманам поражения, а кто, оценивая свои реальные силы, но при этом не поступаясь своими главными принципами и целями, пытается максимально эффективно защищать их земли, религию, жизни, неприкосновенность и честь и другие макасиды Шариата? Оговоримся, речь не идет о рядовых бойцах, которые проявляют на пути Аллаха чудеса невероятного самопожертвования и героизма, но об идеологии и политике, фактически перечеркивающих достижения и жертвы их, и других мусульман - в том, что касается мирских целей.

Впрочем, это уже становится очевидно все большему количеству мусульман, уже не раз и не два обжегшихся на политике и идеологии утопистов. Отсюда, видимо, и их истерика в ответ на сухую констатацию этих фактов, которые им приходится выворачивать и интерпретировать наизнанку в духе Оруэлла: победы - это поражения, а поражения - это победы.

Но за пределами индоктринированных сторонников своей идеологии получается у них это неубедительно.

* - сами они себя позиционируют как независимые авторы, поддерживающие его, но его членами не являющиеся