Дайджест событий в Сирии: Идлиб - Гута - Африн

С момента нашего предыдущего дайджеста основных военно-политических событий в Сирии и вокруг нее к двум основным их сюжетам добавился третий. Если раньше это были Афринское и Идлибское направление, то сейчас в один ряд по стратегической значимости с ними встала, отчасти даже заслонив предыдущее, Восточная Гута.

Это изменение связано, по-видимому, с тем, что турецко-российское соглашение о размене (части на данный момент) Африна на часть Идлиба реализовалось. Россия закрыла глаза на турецкую операцию "Оливковая ветвь" в Африне, а сосредоточение на последней турецкой и значительной части сирийских повстанческих сил в свою очередь позволило асадитам захватить юго-восточную часть Большого Идлиба.

После данного размена активные наземные сражения в Идлибе, где на линии соприкосновения повстанцев и асадитов были выстроены турецкие укрепленные наблюдательные пункты, приостановились, после чего режим начал переброску своих сил для захвата осажденного анклава повстанцев в Восточной Гуте.

Однако прежде, чем перейти к Восточной Гуте, необходимо зафиксировать ряд важных военно-политических событий в Идлибе. В частности, после новых столкновений между участниками группы Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), с одной стороны, и Нурудин аз-Зинки и Ахрар аш-Шам, с другой стороны, командующий последнего Хасан Суфан пригрозил ХТШ полным уничтожением.

Это, как и то, что последовало после этого заявления, весьма показательно, так как в прошлом году расклад сил между этими группами был совсем иным - ХТШ отняло у Ахрар аш-Шама большую часть его людей, территорий, оружия и материальных ресурсов, поставив его на грань уничтожения в Идлибе. Сейчас же Ахрар аш-Шам и Нуруддин Зинки объединили свои силы, объявив о создании единой организации - "Джабхат Тахрир Сурия" (ДТС, Движение Освобождения Сирии). Спустя несколько дней после этого в ДТС из ХТШ перешли: Катиба аль-Икаб, Шейх Фадель аль-Акель, Катиба аль-Байя ли-Ллях, сектор Бадия Лива аль-Адия, Катиба Усуд аль-Таухид из Даркуш, батальон мученика Абу Умара.

Практически сразу после этого ДТС взяло у ХТШ при слабом сопротивлении со стороны последнего Ариху, Тармалу, Аурум аль-Джуз, Хауш аль-Касабия, Барбоо, Вади аль-Дееф, Хамидию, Айн Куреи у Мараат аль Нууман, лагерь 555 в Джебель Завия и еще ряд КПП. Таким образом, можно сказать, что теперь ХТШ поменялся местами с прошлогодним Ахрар аш-Шамом, взявшим у него реванш под эгидой ДТС. Связано это, по-видимому, с тем, что как бы ХТШ, годами занимавший бескопромиссную позицию, ни пытался маневрировать в последнее время с созданием Правительством Спасения, зачисткой в своих рядах эмиссаров "Аль-Каиды" и т.д., отношение к себе как к структуре, неприемлемой не только для внешнего мира, но и для конкурирующих групп повстанцев, он уже изменить не в состоянии. И если раньше это было не так критично, то сейчас, когда повстанцы все более ясно ужимаются до ниши подтурецкого протектората и вассалов Турции, пространства для маневра у ХТШ остается все меньше.

Теперь, что касается Восточной Гуты. Режим, высвободивший свои силы в Идлибе, начал их массированную переброску для взятия этого годами стойко сопротивляющегося и измученного блокадой осажденного анклава. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что с Гутой произойдет то, что ранее произошло с Алеппо, и на данный момент то, что делают с ним режим и Россия один в один соответствует тому, что происходило с Алеппо во время его штурма - идет массированное, каждодневное уничтожение десятков жителей и инфраструктуры этой территории. Чтобы не было сомнений - Россия в этом участвует официально - о поддержке операции официально заявила база ВКС РФ Хмеймим, на которую для этой цели сегодня были дополнительно переброшены 4 самолета Су-35, 4 самолета Су-25 и один самолет А-50, прибывшие из РФ.

Режим стянул для взятия Гуты дивизии: «Силы тигра», 1-ю Бронетанковую, 4-ю Бронетанковую, 9-ю Бронетанковую, 14-ю Специальных сил, 104, 105 и 106 бригады, а также племенные ополчения из под Ракки. Известный генерал-педераст Сухейл (на фото ниже - с одним из своих многочисленных мальчиков), командующий т.н. "Тиграми" (которые из-за его репутации называют созвучным русским словом) открыто заявил, что Гута будет уничтожена и когда она позовет на помощь, к ней никто не придет.

Кроме шуток, похоже, что в данном случае Сухейл прав - если у большей части того же Идлиба есть шанс уцелеть благодаря близости Турции и переходу в ее протекторат, то блокированной со всех сторон Восточной Гуте, на захват которой режим с Россией бросают сейчас все свои силы, особо рассчитывать не на что. Конечно, есть надежда на чудо и на то, что силы Южного фронта ССА сумеют еще раз сделать то, что уже сделали однажды - сорвать наступление на Гуту, инициировав наступление на Дераа и оттянув туда тем самым силы режима. Будем надеяться, что произойдет это или придет другая помощь от Аллаха, но пока активизация Южного фронта заключается исключительно в артиллерийских обстрелах режима, в то время, как последний свои намерения в отношении Гуты подкрепляет реальными делами.

Происходящее в Африне на этом фоне является одним из немногих утешений для суннитов в сирийской войне. Село за селом, высота за высотой и километр за километром турецкие и союзные им сирийские суннитские силы отслоили от коммунистического анклава уже немалую часть его территории.

Вопрос сейчас заключается в том, остановится ли этот процесс и где именно. После неоднократных вбросов о согласованном коммунистами и режимом вводе асадитских сил в Африн для его защиты от турок и повстанцев, вчера такая попытка была предпринята на деле. По данным турецких и протурецких источников, кончилось это тем, что подвергнувшись артиллерийскому обстрелу со стороны сил операции "Оливковая ветвь", асадиты убрались восвояси. По данным коммунистов, несмотря на обстрел, часть асадитов все-таки добралась до города Африна, чтобы принять участие в его обороне, и к ним сегодня якобы присоединились новые силы.

Со своей стороны турецкие лидеры выступили с весьма решительными заявлениями о том, что вмешательство асадитов на стороне YPG не только не остановит операцию, но и может привести к разделу Сирии (такая угроза прозвучала впервые - до этого Анкара придерживалась риторики о территориальной целостности Турции), а президент Эрдоган пообещал, что скоро турецкие силы возьмут город Африн и доведут операцию до конца.

Укажем в этой связи, что несколькими днями до этого происходили интенсивные консультации турок и американцев на высшем уровне о судьбе Манбиджа - по озвученной информации, обсуждался компромиссный сценарий, при котором турецкие войска войдут в город, чтобы встать рядом с американскими, а формирования YPG покинут его и уйдут за Евфрат.

В целом же надо констатировать, что судьба трех этих регионов: Идлиба, Восточной Гуты и Африна пока остается подвешенной, хотя в целом и понятно, в каком из них и у какой из противоборствующих сторон больше шансов на успех или выживание.