Бельгийский суд против запрета на хиджаб в школах

В пятницу местный суд в Бельгии постановил, что запрет на платок в школах противоречит свободе вероисповедания.

Родители 11 учениц приняли меры против запрета на хиджабы в фламандских школах в регионе Маасмехелен.

Суд указал, что он принял во внимание положения, представленные в Европейском договоре по правам человека, и постановил, что все страны ЕС должны позволить своим гражданам практиковать свою религию в полной мере.

Решение местного суда, однако, не распространяется на общий запрет во фламандских школах региона, но эти 11 учениц смогут носить платки в своих школах уже через 30 дней.

Мусульманские организации и активисты, поддерживавшие учениц и их родителей, надеются, что решение суда послужит примером для других школ в стране.

Напомним, что в 2015 году управление образования в фламандской общине Бельгии запретило носить хиджабы в государственных фламандских школах.