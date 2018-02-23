Катар: кризис не перерастет в военный

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Ат-Тани сказал, что сложившийся вокруг его страны дипломатический кризис не станет военным. Такое заявление он сделал в ходе интервью газете Le Figaro.

«Никакой военной эскалации не будет. Мы уверены в том, что в конечном счете ситуация будет взята под контроль», - сказал министр.

По его словам, американские власти прилагают массу усилий для разрешения кризиса.

«Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже трижды побывал в Катаре с визитом. Он предложил целый ряд решений, направленных на разблокирование ситуации», - отметил глава катарского МИД.