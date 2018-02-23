Аббас прилетел в США и попал в больницу

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас в ходе своей поездки в США попал в больницу Джонса Хопкинса в городе Балтимор. Напомним, Аббас приехал в Америку для выступления в нью-йоркской штаб-квартире ООН. В больнице он пролежал два дня.

По словам представителей палестинской делегации, Махмуд Аббас проходил плановое медицинское обследование.

Информация о госпитализации Аббаса сразу привела к появлению слухов об ухудшении его здоровья, о чем поспешили заявить израильские СМИ.

Сам же Аббас лично подтвердил, что его действительно поместили в американскую больницу, однако, он настаивает на том, что никаких проблем со здоровьем у него не обнаружили.

Сегодня он должен вылететь из Балтимора в Рамалу.