Политика

Еврей стал кандидатом от исламской партии в Тунисе

23 февраля в 17:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Тунисе еврей Симон Саляма включен в список кандидатов, баллотирующихся в муниципалитет города Монастиря от происламской партии «Ан-Нахда». 

Сами партийцы назвают себя «умеренными исламистами». А по словам Салямы, «Ан-Нахда» - открытая современному миру гражданская партия  исламского толка.

Сам Саляма  и не скрывает, что решил баллотироваться от исламской партии из-за ее высокого политического авторитета в обществе.

По словам экс-спецпредставителя ЕС в Тунисе Марка Пьерини, на фоне предстоящих выборов, партия «Ан-Нахда» выглядит предпочтительнее традиционных партий.

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