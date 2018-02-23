Еврей стал кандидатом от исламской партии в Тунисе

В Тунисе еврей Симон Саляма включен в список кандидатов, баллотирующихся в муниципалитет города Монастиря от происламской партии «Ан-Нахда».

Сами партийцы назвают себя «умеренными исламистами». А по словам Салямы, «Ан-Нахда» - открытая современному миру гражданская партия исламского толка.

Сам Саляма и не скрывает, что решил баллотироваться от исламской партии из-за ее высокого политического авторитета в обществе.

По словам экс-спецпредставителя ЕС в Тунисе Марка Пьерини, на фоне предстоящих выборов, партия «Ан-Нахда» выглядит предпочтительнее традиционных партий.