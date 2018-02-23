Сбербанк открывает «исламские окна»

Сбербанк планирует открыть в некоторых отделениях «исламские окна» для обслуживания клиентов-мусульман.

Об этом сообщил журналистам зампредседателя правления банка Олег Ганеев в рамках пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению первого Российского исламского экономического форума «Россия - гарант партнерства».

«Это одна из целей рабочей группы в банке - выйти на то, чтобы, понятно, не во всей инфраструктуре Сбербанка, а где наиболее ярко будет выражена потребность физических лиц, мы будем открывать такие окна. Там, где будет на это спрос», - отметил Ганеев. Он пояснил, что в таких окнах, которые организуются в отделении банка, клиенты обслуживаются согласно нормам партнерского банкинга, учитывающего требования ислама.

В свою очередь, советник зампредправления Сбербанка Бехнам Гурбан-Заде сообщил, что Сбербанк не будет первой организацией в России, где есть подобные окна. «Исламские окна» есть в отделениях банков в Башкирии, Татарстане.

«Мы в Сбербанке увидели, что возрастает спрос в таких крупных регионах, как Москва и Санкт-Петербург, в регионах с большой долей мусульманского населения, на продукты исламского и партнерского финансирования. Кроме внутреннего спроса есть и возрастающее внешнее предложение на фоне негативных внешних процессов, связанных с закрытием для нас определенных рынков капитала. Здесь мы увидели возможности для дополнительного привлечения ликвидности, учитывая, что страны Ближнего и Среднего Востока обладают необходимыми ресурсами и ищут точки их приложения", - сказал Ганеев.