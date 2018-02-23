Саудия потратит колоссальные суммы на «развлечения»

Власти Саудовской Аравии продолжают курс «модернизации» общественной жизни подданных и туристов. Так, недавно Управление развлечений КСА заявило о масштабных планах развития отрасли – в течение ближайших десяти лет на это потратят $64 млрд. Об этом сообщает пишет Arab News со ссылкой на главу созданного ведомства Ахмада бин Акиль Аль-Хатиба.

Отмечается, что всего в текущем году в королевстве запланированы более 5 тыс. развлекательных мероприятий – это больше, чем когда-либо в истории.

Среди запланированных мероприятий есть мюзиклы, шоу-программу, выступления стендап-комиков, концерты, цирковые выступления в 56 городах страны.

Напомним, недавно власти Саудовской Аравии решили открыть первый за 35 лет кинотеатр.

По словам Аль-Хатиба, для строительства развлекательной инфраструктуры власти КСА собираются привлечь $267 млрд инвестиций.