Французский суд оставил Тарика Рамадана в тюрьме

Французский судья отклонил просьбу освободить исламского проповедника Тарика Рамадана, который был задержан по предварительным обвинениям в изнасилованиях - сообщают местные СМИ и информационные агентства.

Парижский апелляционный суд в четверг отказал в просьбе освободить Рамадана, после того, как медицинский эксперт указал, что состояние здоровья Рамадана вполне удовлетворительное, для того, чтобы оставаться в заключении, сообщает газета Le Monde.

Рамадан, который недавно был госпитализирован, отказался присутствовать на слушаниях по своему возможному освобождению в четверг, сообщает агентство AP.

Сообщается также, что он страдает от рассеянного склероза и невропатии.

Тем временем, около 80 человек собрались у здания суда Парижа поздно вечером в четверг, чтобы призвать освободить Рамадана из-под стражи, сообщает Le Monde.

Напомним, что Тарик Рамадан, гражданин Швейцарии и профессор исламских исследований Оксфордского университета, был задержан в начале февраля в рамках предварительного расследования об изнасилованиях. Он отрицает все обвинения против него. Рамадан является одним из самых известных исламских проповедников в Европе. Кроме того, он известен как внук Хасана аль-Банны, основателя «Братьев-мусульман».