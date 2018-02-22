Турция реализует грандиозные проекты в энергетике

В Турции планируют реализовывать проекты по внедрению технологий возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака, в стране началась подготовка к тендерам для реализации проектов в рамках Зоны ВИЭ.

При этом он подчеркнул, что эти крупномасштабные энергетические проекты предполагают использование оборудования отечественного производства.

«Прошлый год был ознаменован прогрессом в сфере развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Турции. В частности, Турция готовится к реализации крупнейшего проекта по строительству ветряной электростанции (ВЭС) в открытом море. Мы планируем до конца лета реализовать два крупных проекта в сфере ВИЭ», - сказал Албайрак.