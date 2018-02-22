Рохинья - жизни европейцев не дороже жизни араканцев

Депутат Европарламента от Великобритании Ваджид Хан недавно посетил лагерь беженцев-рохинья в Кокс-Базаре в Бангладеш. Его комментарий касательно поездки проводит агентство «Анадолу».

«В лагерях в Кокс-Базаре пытаются выжить около 27 тысяч сирот и 60 тысяч беременных женщин. Это печальная картина», - сказал Хан.

Депутат назвал геноцидом действия правительства и армии Мьянмы в отношении араканцев.

«События в Аракане являются самым наглядным примером этнической чистки. Прискорбно видеть, как в XXI веке государство убивает своих же граждан только за то, что они не исповедуют буддизм и являются мусульманами», - сказал Хан.

По мнению Хана, вся ответственность за эти события лежит на государственном советнике и министре иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Напомним, недавно ее дом подожгли зажигательной смесью.

«Международная общественность должна дать понять властям Мьянмы, что совершенные ими преступления в отношении араканцев не останутся безнаказанными. Жизни европейцев не дороже жизни араканцев. Мусульмане-рохинья нуждаются не только в гумпомощи, но и прекращении насилия», - заявил Хан.