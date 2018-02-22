В Пензе обещают скорое открытие мечети-долгостроя

В Пензе подходят к концу строительные работы здания новой соборной мечети. Строительство ее началось в 2010 году, а фундамент был заложен еще в 2000 году. Осенью этого года планируется открыть один из залов мечети. Об этом заявил председатель правления благотворительного фонда «Сияние», при поддержке которого проходить строительство мечети, Жиганша Туктаров.

«Здание стоит, подведено тепло, весной будут завершены минареты. Остаются отделочные работы. Ориентировочная стоимость - от 50 до 70 млн рублей, от этого зависит, насколько шикарной будет отделка», - рассказал Туктаров.

Отмечается, что изначально мечеть планировали открыть к 350-летию Пензы, которое праздновалось в 2013 году, однако, затем открытие перенесли на неопределенное время. По словам Туктарова, окончательное завершение работ на объекте будет зависеть от того, насколько активно будут жертвовать средства благотворители.